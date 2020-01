Industria: Sbarra (Cisl), ‘risultati 2019 allarmanti, servono investimenti’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Il 2019 dell’Industria italiana chiude in rosso, con l’ennesima flessione a novembre sulla produzione. Un arretramento allarmante ma purtroppo atteso, visto che il segno meno è rimasto costante per 11 mesi, e che somma dinamiche congiunturali ai gravi errori di politica economica”. Lo afferma in una nota Luigi Sbarra, il segretario generale aggiunto Cisl, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.“Mancano investimenti pubblici – aggiunge ‘, le infrastrutture restano al palo, non c’è un progetto Industriale degno di questo nome che difenda gli asset strategici della nostra manifattura e colga le enormi potenzialità inespresse delle evoluzioni tecnologiche. C’è un Sud in caduta libera da recuperare al riscatto produttivo e una gestione burocratica e inadeguata degli oltre 150 tavoli di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

