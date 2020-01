Incidente sul lavoro a Teverola: vigilante schiacciato da un cancello (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia sfiorata a Teverola, nel Casertano, dove un vigilante è rimasto schiacciato dal cancello della ditta dove lavora. L'uomo ha riportato contusioni e fratture: si trova ora ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è stato portato in codice rosso, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Leggi la notizia su fanpage

