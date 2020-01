Incentivi giovani agricoltori: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2020), oltre alle numerose novità in ambito fiscale, ha riservato un piccolo spazio anche per quanto riguarda gli Incentivi giovani agricoltori. In particolare, l’interesse del governo su tale tema non si è concentrato solamente nell’ambito privato o pubblico, ma anche nel settore agricolo imprenditoriale. Infatti, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, la Legge di Bilancio 2020 all’art. 1, co. da 503 a 506 ha previsto un’importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli autonomi, e nello specifico per i Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004. Sul tema, si ricorda, che l’art. 1, co. 117 e 118, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) aveva già concesso un’agevolazione contributiva totale, per tre anni, in favore degli IAP e CD. ... Leggi la notizia su leggioggi

CarloCiuffoni : RT @AngeloTani: ?? Storia vera. #Piazzapulita in #Basilicata: è allarme spopolamento. Solo nel 2018 sono andati via 1.715 giovani tra i 18… - AngeloTani : ?? Storia vera. #Piazzapulita in #Basilicata: è allarme spopolamento. Solo nel 2018 sono andati via 1.715 giovani… - milena_vireca : RT @vilmamoronese: Ecco una buona notizia sperando di riuscire a fare ancora meglio, ma nel frattempo se avete già un'impresa o volete crea… -