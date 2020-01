Incendi Australia, arrivano i vigili del fuoco americani: commovente applauso all’aeroporto[VIDEO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Decine di pompieri statunitensi hanno raggiunto l’Australia per aiutare i colleghi a combattere gli Incendi boschivi che da settembre hanno ucciso almeno 26 persone, distruggendo oltre 2000 case e dimezzando la popolazione di koala. #VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO Il National Interagency Fire Center, con sede in Idaho, ha dichiarato di aver assegnato almeno 83 vigili del fuoco in Australia, di cui 37 nel Nuovo Galles del Sud e 44 nella vicina Victoria. Proprio quest’ultimo gruppo, arrivando all’aeroporto internazionale di Sidney, è stato accolto con calore dai cittadini. Un numeroso gruppo ha infatti salutato i vigili del fuoco statunitensi con uno scroscio di applausi, in segno di gratitudine, come ha documentato su Twitter Shane Fitzsimmons, commissario del servizio rurale dei vigili del fuoco nel Nuovo Galles del sud. È la prima volta dopo dieci anni che ... Leggi la notizia su howtodofor

