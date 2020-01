In vasca con sigaro e rum, il candidato della Lega in Calabria saluta «il gruppo del revenge porn» – Il video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lui è Alfio Baffa, candidato consigliere regionale alle elezioni del 26 gennaio in Calabria, nelle fila della Lega. Un uomo che è salito alla ribalta delle cronache in seguito alla diffusione di un video, inviato su un gruppo WhatsApp e poi diffuso sul web, in cui si vede l’aspirante consigliere fumare un sigaro e bere un bicchiere di rum in vasca. La frase incriminata Poi la frase incriminata: «Cari amici del gruppo “revenge porn“. Volevo fare un saluto da Roma, dopo la manifestazione di Salvini, dalla mia stanza di hotel. Faccio un brindisi con voi, salute. Ci vediamo presto ragazzi». gruppo revenge porn? La replica «L’amministratore del gruppo chiamò così la chat perché in quel periodo era un termine d’attualità visto che era in discussione in Parlamento la normativa per contrastare questo fenomeno», si difende il diretto interessato a ... Leggi la notizia su open.online

HuffPostItalia : In vasca con sigaro e whisky. Il video allucinante del candidato leghista in Calabria Alfio Baffa - LaStampa : Alfio Baffa nella vasca con sigaro e rum: il candidato leghista in Calabria imbarazza Salvini… - rmolinari64 : RT @LaStampa: Il filmato diventa virale. Lui su Facebook: pensavo mi giudicassero per i temi o per le categorie che intendo rappresentare,… -