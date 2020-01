In Trentino nasce un nuovo distretto produttivo green (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Pieve Tesino, a 843 metri di altitudine, nella conca verde che diede i natali allo statista Alcide De Gasperi, nasce un distretto che fa della green economy e della sostenibilità ambientale il suo marchio distintivo. La Provincia autonoma di Trento, tramite la sua agenzia territoriale per l’innovazione, l’impresa e lo sviluppo sostenibile, Trentino Sviluppo, potrà mettere a disposizione 4 milioni di euro per la ristrutturazione di quella che fu la sede produttiva dell’industria tessile sportiva Bailo, a favore di aziende impegnate nel settore biologico, della bioedilizia in legno, della cosmesi naturale, dell’agroalimentare. Il progetto di riqualificazione, promosso da Trentino Sviluppo tramite un avviso pubblico al quale è possibile aderire entro il prossimo 20 marzo, prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro, punta sulla rivitalizzazione dell’edificio in chiave sostenibile. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

bnrenergia : Trentino: nasce il nuovo Distretto Green per l’economia circolare - bnrenergia : Trentino: nasce il nuovo Distretto Green per l’economia circolare - Trentino_Azione : RT @RopelatoTommaso: @Trentino_Azione in diretta con @CarloCalenda. Seduti, ad ascoltare, proporre. Discutere e non urlare. Da qui nasce @A… -