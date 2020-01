In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio: Esclusivo. Di Maio vicino a lasciare la guida dei cinquestelle (Di venerdì 10 gennaio 2020) La scelta – Prima del 26 Gennaio L’era Di Maio in crisi. Il capo verso l’addio alla guida dei 5 Stelle La riflessione in vista dell’atteso flop in Emilia-Romagna. Le pressioni di big e parlamentari per spingerlo a lasciare di Luca De Carolis S’è prescritta la verità di Marco Travaglio Il guaio del dibattito sulla prescrizione, come su ogni aspetto della giustizia, è che i politici e gli opinionisti che se ne occupano sono perlopiù dei totali incompetenti. L’altra sera, a Dimartedì, mi sono permesso di ricordare che la legge Bonafede riguarda la prescrizione durante il processo: infatti la blocca dopo la sentenza di primo … Via le firme dal referendum.Sgambetto forzista a Salvini Quattro eletti vicini a Mara Carfagna ritirano il sostegno al quesito Non vogliono essere loro a fare il “lavoro sporco” per conto della Lega di Ilaria Proietti Giallorosa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

