In arrivo 40 nuovi treni per la Circumvesuviana di Napoli grazie al prestito della Bei (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per la Circumvesuviana sono in arrivo 40 nuovi treni elettrici. Serviranno le linee ferroviarie di Napoli e provincia aiutando a decongestionare il traffico e a ridurre l’inquinamento. I treni sono frutto di un accordo tra l’Ente autonomo del Volturno, Eav, con la Banca europea per gli investimenti. A tale scopo, la Bei presterà ad Eav 68 milioni di euro, con la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis). In una nota, l’Eav spiega che l’investimento quinquennale progettato è di circa 220 milioni e che permetterà la sostituzione di 40 treni ormai arrivati al termine del loro ciclo di vita. Saranno impiegati nelle sei linee della Circumvesuviana “che servono l’area con una delle più alte densità di popolazione in Europa: 47 comuni con circa 2,5 milioni di abitanti”. Con l’arrivo dei nuovi treni, la flotta Eav potrà ... Leggi la notizia su ilnapolista

PaoloGentiloni : In arrivo due nuovi governi. Popolari e Verdi in #Austria e Socialisti con Podemos in #Spagna. Mi aspetto molto, grandi discussioni incluse - napolista : In arrivo 40 nuovi treni per la #Circumvesuviana di #Napoli grazie al prestito della Bei L’investimento di #Eav è… - Leo_Lez4 : RT @associazionecaf: Il mese di dicembre ha visto l’arrivo nelle Comunità di via Orlando di due “fatine”, Marcella e Valentina, che hanno p… -