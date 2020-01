Il tour con l’ologramma di Whitney Houston in Italia nel 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il tour con l'ologramma di Whitney Houston approda in Italia, con una sola data che si terrà al Teatro degli Arcimboldi di Milano nella tappa del 23 marzo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne a cominciare dalle 16 del 10 gennaio. I dettagli del tour di Whitney Houston Il live, oltre che dall'ologramma, sarà composto anche da una band e da alcune ballerine. La tappa Italiana non era certa, mentre era stato annunciato che il tour sarebbe partito da Liverpool. Le coreografie sono di Fatima Robinson mentre i costumi sono di Timothy Snell. La scelta di riportare in scena Whitney Houston, seppur sotto forma di ologramma, è stata parecchio discussa ma non rappresenta una novità per il mondo della musica. In passato, la stessa sorte era toccata a Ronnie James Dio ma anche a Frank Zappa. Le critiche alla scelta dell'ologramma C'è anche chi si è opposto strenuamente alla ... Leggi la notizia su optimaitalia

