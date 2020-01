Il Segreto, puntate spagnole: arriva GONZALO TRUJILLO, anticipazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nelle ultime ore, in uno dei nostri post dedicati alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arrivo nel cast di un volto storico di Una Vita. Il portale web Cultura en Serie ha ora sciolto ogni dubbio sulla questione, annunciando che prossimamente GONZALO TRUJILLO darà vita ad un nuovo personaggio della sfortunata Puente Viejo. Il Segreto, news: ecco chi era TRUJILLO in Una Vita TRUJILLO è infatti popolare in Italia per essere stato il commissario Mauro San Emeterio in Una Vita: innamorato della maestra Teresa Sierra (Alejandra Meco), il poliziotto aveva fatto di tutto per assicurare la cattivissima Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) alla giustizia, ma non era riuscito ad arrivare fino in fondo col suo proposito a causa della morte della donna. Dopo questo evento, Mauro aveva così lasciato Acacias al fianco della sua amata Teresa, al fine di costruire una ... Leggi la notizia su tvsoap

