Il Segreto anticipazioni | FERNANDO rapisce MARIA ma…

Nell'arco delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) perderà nuovamente il lume della ragione e tutto inizierà quando il ragazzo ucciderà l'infermiera Dori Vilches (MARIAn Degas), colpevole di aver tentato di fare del male alla sua amata MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn). Questo innescherà una scia di sangue e "distruzione"… Il Segreto, news: Irene e Raimundo in pericolo Le anticipazioni indicano che FERNANDO – subito dopo l'assassinio di Dori – metterà in serio repentaglio le vite di Irene (Rebeca Sala) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra). Nello specifico, il Mesia scoprirà che ormai tutti quanti hanno scoperto che è stato lui ad uccidere MARIA Elena (Elena Ponce de Leon) e Adela (Ruth Llopis), motivo per cui Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Peña) si saranno accordati con Francisca (MARIA

