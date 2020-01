Il ricambio generazionale secondo Farinetti: promuovere i suoi figli (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Foto LaPresse/Nicolò Campo) Il Ceo plenipotenziario di Eataly sarà il figlio Nicola, l’americano come lo chiamano in famiglia. In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, Oscar Farinetti parla del futuro dell’azienda con i soliti toni entusiastici – che d’altronde gli ottimi risultati gli consentono – e del ricambio generazionale in atto nel gruppo che vuole esportare il Made in Italy, in corrispondenza dell’addio di Andrea Guerra, l’ex manager Luxottica che ne ha guidato lo sviluppo negli ultimi sei anni (e che manterrà per il momento la presidenza). I pieni poteri, come va di moda dire in questo periodo, passano dunque a Nicola, che pure era già amministratore delegato della società. Francesco, l’altro figlio del patron 65enne – re Mida di Unieuro prima di inventare i tempi mondiali degli alti cibi tricolori per cui ha in cantiere altre aperture nel corso ... Leggi la notizia su wired

