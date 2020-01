Il portiere Ryan aiuta l’Australia, donerà 500 dollari per ogni parata in Premier (Di venerdì 10 gennaio 2020) Splendido gesto di Matthew Ryan che ha deciso di aiutare il suo paese, l'Australia, devastato in queste settimane dagli incendi. Il portiere del Brighton Howe & Albion ha deciso che donerà 500 dollari australiani (310 euro) per ogni parata compiuta dai portieri della Premier League nel prossimo weekend. Leggi la notizia su fanpage

