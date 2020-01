Il Ministero dei Trasporti: “Nelle autostrade 200 gallerie rischiano il crollo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un dossier del Ministero dei Trasporti due mesi prima del crollo nella galleria Bertè sulla A-26 aveva scritto che “nelle autostrade 200 gallerie rischiano il crollo” “105 gallerie a rischio”. E’ ciò che emerge in un dossier scritto, in tempi non sospetti, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture), due … L'articolo Il Ministero dei Trasporti: “Nelle autostrade 200 gallerie rischiano il crollo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

