“Il miglior giornale scolastico”; organizzato il premio dedicato a Carmine Scianguetta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiManocalzati (Av) – Il concorso, promosso dall’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati, è giunto alla ventesima edizione e in queste giorni è stato pubblicato il bando indirizzato alle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Serpico ne dà notizia con particolare emozione: “Il concorso nazionale è sicuramente il fiore all’occhiello della nostra scuola, è giunto alla ventesima edizione ed è l’orgoglio di un territorio. È dedicato al compianto dirigente scolastico Carmine Scianguetta che ha impegnato la propria esistenza alla scuola, alla sperimentazione didattica, all’innovazione metodologica e strumentale. Ci aspettiamo, come per gli anni scorsi, una grande partecipazione da tutto il territorio nazionale e un importante coinvolgimento delle comunità dei ... Leggi la notizia su anteprima24

