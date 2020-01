Il matrimonio di Samanta Togni: tutti gli abiti da sposa che ha provato (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Manca pochissimo al matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo, tra poco più di un mese la splendida ballerina dirà il suo secondo sì (Foto). E’ la rivista Gente a mostrare le Foto di Samanta in abito da sposa, un’occasione per emozionarsi un po’ prima delle nozze. Per il settimanale ha provato gli abiti bianchi più belli svelando poi come sarà il suo vero abito da sposa. La Togni ha aggiunto anche altri dettagli sul come sarà il suo matrimonio ma intanto ha lasciato Ballando con le stelle. E’ ufficiale, Samanta Togni non farà più parte d quest’anno del cast del reality show di Milly Carlucci. L’annuncio lo ha dato lei stessa spiegando che è il momento di cambiare. Un bel coraggio lasciare qualcosa di così importante che regala tanto successo ma sente che è il momento giusto per la trasformazione. Coraggio e voglia di sognare non le mancano di certo lo sta dimostrando anche questa scelta ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

