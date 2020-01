Il Manchester City come a Verona: Daspo di 5 anni al tifoso razzista (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un tifoso del Manchester City è stato condannato per i cori razzisti contro Raheem Sterling durante il match contro il Bournemouth, e non potrà andare allo stadio per i prossimi 5 anni. Il Daspo inglese segue la stessa identica misura presa contro un tifoso del Verona – ma di Agrigento – punito per 5 anni per i cori contro Balotelli. Ian Baldry però, il 58enne riconosciuto colpevole, è di Bradford, ed è stato processato assieme ad un suo amico, James McConell da Manchester, che invece dovrà scontare 200 euro ai servizi sociali. Un testimone dell’accusa, ascoltato al processo, ha detto: “E’ stato disgustoso. Sono rimasto sconvolto e offeso dalle cose che diceva, da vomito”. Il giudice nell’emettere la sentenza ha commentato: “Il tipo di linguaggio usato ha messo a rischio l’ordine pubblico e potrebbe incoraggiare altri ad avere lo ... Leggi la notizia su ilnapolista

