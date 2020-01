Il “guerriero sorridente”: sedazione palliativa profonda non è eutanasia (Di venerdì 10 gennaio 2020) La notizia ha suscitato commozione ed è stata ampiamente ripresa dai media. “Giovanni potrà riposare, ma rimarrà il mio guerriero”, questa la comunicazione data da Luana Amati, la fidanzata di Giovanni Custodero, il 27enne ex portiere di calcio, malato di sarcoma osseo in stadio avanzato. Farà ricorso alla sedazione palliativa profonda per “non continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo”.È già stato amputato della gamba sinistra; diversi interventi chirurgici, nonché radio e chemioterapie; metastasi diffuse fino al cranio con dolori e sofferenze refrattari ai normali trattamenti. Un lungo calvario. Eppure, come ricorda la fidanzata, “non ha mai smesso di sorridere, vive col sorriso perché pensa che la sua vita sarebbe finita con la prima ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, la famiglia del 25enne che ha scelto la sedazione: “Guerriero sorridente. Ora riposa tranquillo… - HuffPostItalia : Il “guerriero sorridente”: sedazione palliativa profonda non è eutanasia - Inserandipity : RT @HuffPostItalia: Il “guerriero sorridente”: sedazione palliativa profonda non è eutanasia -