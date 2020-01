Il film Netflix sul Gesù gay è blasfemo, il tribunale brasiliano ordina la rimozione (Di venerdì 10 gennaio 2020) È la storia di Gesù in chiave provocatoria, raccontata come una commedia omosessuale. Giudicato blasfemo, il film aveva suscitato polemiche e petizioni da parte del mondo cattolico brasiliano e il 24 dicembre la sede degli autori Porta dos Fundos è stata presa di mira da un attacco di bombe molotov. Per questo, un uomo è ricercato dalle autorità, ma potrebbe chiedere esilio politico in Russia. Ora, la giustizia brasiliana ha stabilito che il film dovrà essere rimosso da Netflix. Leggi la notizia su fanpage

AnnaP1953 : RT @CesareSacchetti: Un giudice brasiliano ha ordinato a Netflix di interrompere la trasmissione della fiction che rappresenta Gesù Cristo… - occhiocine : Recensione e scheda film della serie Netflix Dracula 2020, uscita i primi giorni di gennaio sulla BBC. Una autentic… - MarcoGiusti1 : RT @CesareSacchetti: Un giudice brasiliano ha ordinato a Netflix di interrompere la trasmissione della fiction che rappresenta Gesù Cristo… -