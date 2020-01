Il Congresso Usa prova a togliere a Trump il giocattolo della guerra (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Camera dei Rappresentanti Usa, a maggioranza democratica, ha approvato la Iran War Powers, una misura volta a limitare i poteri di guerra di Donald Trump. Ora il testo passerà al Senato repubblicano, dove l’ok è più difficile sebbene già alla Camera alcuni repubblicani abbiano votato contro il presidente. La misura in principio non sarà vincolante, ma i democratici hanno invocato una legge del 1973 a proposito dei conflitti per cercare di dare forza maggiore alla risoluzione. Essa prevede che in caso di schieramento di truppe senza approvazione congressuale, esse debbano ritirarsi dopo 60 giorni a meno di ok postumo. E dal momento che sull’Iran Trump ha fatto tutto da solo, potrebbe esserci margine di azione. (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP via Getty Images) Comunque vada a finire, la votazione è l’ennesima prova del tentativo statunitense di togliere al presidente il suo ... Leggi la notizia su wired

