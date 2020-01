Il collega gli avvelena il panino, lui lo mangia e muore dopo 4 anni di agonia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aveva fame ed è morto. Siamo in Germania ed è qui che una storia da risvolti macabri è oggi sulla bocca di tutti. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo quattro lunghi anni di agonia in ospedale dopo essere stato avvelenato da un collega durante la pausa pranzo al lavoro. Il giovane è rimasto in coma dal 2016 dopo che un collega gli aveva spruzzato polvere tossica nel panino che stava per consumare in una officina di verniciatura a Schloss Holte-Stukenbrock, città della Germania occidentale, nello stato federato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il decesso del giovane è stato confermato da un portavoce del tribunale regionale di Bielefeld, lo stesso palazzo di giustizia dove si è svolto il processo che lo scorso anno ha condannato il responsabile del gesto, un uomo di 57 anni identificato solo come Klaus O. L’uomo era stato arrestato nel maggio di due anni fa dopo che un video di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

