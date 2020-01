Il Celta Vigo scarica Lobotka: «Qui solo chi dà il 100%» (Di sabato 11 gennaio 2020) Il tecnico del Celta Vigo ha liquidato Lobotka: il centrocampista slovacco inizierà a breve la nuova avventura con il Napoli Il tecnico del Celta Vigo Oscar Garcia ha liquidato Stanislav Lobotka, ormai diretto al Napoli di Gennaro Gattuso: «Ho parlato con lui e preferisco un calciatore concentrato al 100% sul Celta Vigo piuttosto che lui distratto da altre cose». Lobotka sarà in Italia nella giornata di venerdì per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

