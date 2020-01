Il cantante mascherato vs il Grande Fratello VIP 4: Milly batte Alfonso Signorini? Parte la sfida (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ tempo di grandi sfide in prima serata e per chi ama i dati di ascolto, e gli scontri tra i programmi Rai e Mediaset nel prime time, gennaio è anche stavolta il mese più atteso! La prima Grande sfida è tra Rai 1 e Canale 5: un nuovo format per la rete ammiraglia Rai, un usurato ma rinvigorito reality per Mediaset. Il cantante mascherato su Rai 1 con una certezza della rete, Milly Carlucci, il Grande Fratello VIP 4 con un conduttore inedito, Alfonso Signorini, al suo primo reality. Lo scontro inizia: un talent show contro un reality, due generi totalmente differenti che si affrontano nella serata del 10 gennaio 2020 a suon di share. Chi vincerà? A chi andrà la vittoria lo scopriremo solo domani, 11 gennaio 2020, quando dopo le 10 del mattino arriveranno i dati di ascolto ma possiamo provare a immaginare quello che accadrà. LE SFIDE IN PRIMA SERATA: IL cantante ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

