Il Cantante Mascherato prima puntata: anticipazioni 10 gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) IL Cantante Mascherato prima puntata. Arriva su Rai 1 venerdì 10 gennaio 2020 il nuovissimo show condotto da Milly Carlucci. Ecco le anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Cantante Mascherato: la giuria Arriva su Rai1 dal 10 gennaio in prima serata Il Cantante Mascherato, il nuovo e attesissimo talent game show che ha letteralmente conquistato il pubblico mondiale. A portarlo in Italia, per quattro venerdì sera, sarà Milly Carlucci. La giuria è composta da personaggi d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a ... Leggi la notizia su cubemagazine

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - Mati604 : @vienidameRai Intrigante la cassettiera di Milly..stasera seguirò il Cantante Mascherato sperando in qualche indisc… - savemelamadonna : ma cos'è sta roba del cantante mascherato di rai1? la brutta copia di the masked singer coreano??? BAH -