Il cantante mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 10 gennaio Il week-end si apre all'insegna del buonumore e divertimento con Il cantante mascherato. Il nuovo talent game show di Rai 1, prodotto da Endemol Shine Italy e diretto da Luca Alcini, prenderà il via oggi 10 gennaio 2020 dalle 21.25 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Ispirato al format di successo sudcoreano The Masked Singer, negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma vedremo personaggi appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo sfidarsi senza rivelare la propria identità. Ma cos'ha in serbo per noi Il cantante mascherato? Il cantante mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 10 gennaio 2020 Poche ore ci separano dall'atteso esordio de Il cantante mascherato. Al timone dello spassoso spettacolo ci sarà la simpaticissima Milly Carlucci

