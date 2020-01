Il Cantante Mascherato, la Carlucci brilla e accetta la sfida contro il GF Vip (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milly Carlucci ha finalmente inaugurato il suo nuovo show: Il Cantante Mascherato. Si tratta di uno dei programmi più attesi della stagione televisiva e che mette al centro dell’attenzione otto vip, estremamente famosi a detta della conduttrice, mascherati. Nessuno sa veramente di chi si tratti, anche se, ovviamente sono state fatte numerose ipotesi. Il format de Il Cantante Mascherato, come spiegato da Milly Carlucci in apertura, mette alla prova otto vip che, per tutta la durata del programma, dovranno cercare di tenere nascosta la loro identità e vincere la competizione canora. Lo faranno celandosi dietro delle maschere: il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Mastino, il Leone, il Coniglio, Barboncino e il Pavone. Per ogni puntata è previsto un eliminato, l’unico che potrà rivelare chi è veramente. A giocare, però, non saranno solo i concorrenti famosi. Ciò che rende veramente ... Leggi la notizia su dilei

