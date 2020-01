Il cantante mascherato, ecco i vip che potrebbero nascondersi dietro le maschere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mancano ormai poche ore all’esordio questa sera in prima serata su Rai 1 de “Il cantante mascherato”, il nuovo “misterioso” programma condotto da Milly Carlucci in cui otto vip di cui si sfideranno in esibizioni canore, ciascuno nascosto dietro una maschera (l’angelo, il barboncino, il coniglio, il mastino, il mostro, il pavone, il leone e l’unicorno). Nessuno sa chi siano i concorrenti, la loro identità verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Per questo nelle ultime ore sul web è iniziato il “toto nomi” su chi possano essere questi 8 vip. Di loro non si sa infatti nulla, se non degli enigmatici indizi forniti dal programma: “L’angelo ha un’anima nera e problematica, è elegante ed enigmatico, con tanti segreti da svelare. Il barboncino proviene da una stirpe importante, è molto grazioso, ma ha grinta da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

