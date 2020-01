Il cantante mascherato, chi è il Pavone? La rivelazione su Milly Carlucci (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il cantante mascherato, parla il Pavone: “Milly Carlucci è garanzia di qualità” Oggi, 10 gennaio, andrà in onda la prima puntata de Il cantante mascherato, format nato in Corea del Sud che ha già conquistato altri Paesi e che adesso è arrivato in Italia fortemente voluto da Milly Carlucci. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni gli 8 concorrenti hanno rilasciato delle brevi interviste ed il Pavone, nello specifico, ha fatto una rivelazione su Milly Carlucci mentre spiegava com’è stato contattato: “Mi ha chiamato e ho risposto. Lei è garanzia di qualità” Durante l’intervista inoltre la maschera del Pavone ha fornito alcuni indizi per capire chi possa essere l’artista al suo interno. Anticipazioni Il cantante mascherato, il Pavone rivela: “Sarà un modo per conoscermi meglio” La segretezza è una delle caratteristiche principali del ... Leggi la notizia su lanostratv

