Il cantante mascherato | chi è il Mastino? “Vuoi vedermi morto?!

Il cantante mascherato, parla il Mastino napoletano: "Vuoi vedermi morto?" Tra poche ore partirà Il cantante mascherato, il nuovo programma di Milly Carlucci. Come annunciato, i protagonisti di questo nuovo show saranno personaggi dello spettacolo che si diletteranno in esibizioni canore, nascosti da un'ingombrante maschera. Ed è proprio l'utilizzo delle maschere che ha incuriosito il pubblico. Tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, è stato chiesto al Mastino Napoletano de Il cantante mascherato per quante ore al giorno sono "costretti" ad indossare quel pesante costume. Mi vuoi vedere morto? Siamo coperti da questi costumi il tempo che serve. Purtroppo si suda tanto, ma ci divertiamo anche un sacco ha spiegato il concorrente di Milly Carlucci.

