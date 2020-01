Il cantante mascherato, chi è il barboncino? “Milly mi ha raccomandato…” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il cantante mascherato, il barboncino parla di Milly Carlucci: “Mi ha raccomandato di divertirmi” Mancano poche ore al debutto del nuovo programma condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato, che Rai1 trasmetterà per quattro venerdì sera a partire da oggi, 10 gennaio. E in vista dell’attesissimo esordio, proprio le maschere si sono raccontate con delle brevi interviste pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove il barboncino su Milly Carlucci ha svelato: Mi ha raccomandato di divertirmi … è stata molto carina con me e il suo è stato un corteggiamento così tenero e appassionato, che alla fine mi sono sentito un barboncino fortunato! “Mi divertirò a cantare le cose più diverse e a parlare senza farmi riconoscere” ha poi aggiunto. Anticipazioni Il cantante mascherato, parla il barboncino: “Mi sono ... Leggi la notizia su lanostratv

