Il Cantante Mascherato, al via lo show misterioso di Milly Carlucci su RaiUno: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 10 gennaio 2020) La parola chiave per tutta la macchina produttiva de “Il Cantante Mascherato”, in onda da venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è: mistero. Nessuno sa chi si cela dietro le otto maschere, indossate da celebrità dello showbiz italiano. Le maschere che saliranno sul palco per esibirsi sono: l’angelo, il barboncino, il coniglio, il mastino, il mostro, il pavone, il leone e l’unicorno. Otto personaggi famosi hanno scelto personalmente quale maschera indossare per le esibizioni. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni cinque giurati: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e new entry a sorpresa Francesco Facchinetti. Chi verrà salvato ed eliminato dipenderà dal responso, non solo dei giurati, ma anche del televoto del pubblico e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

