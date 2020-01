Il Cantante Mascherato al via con Milly Carlucci. Chi si nasconde dietro la maschera? Indizi e prime indiscrezioni sugli artisti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Cantante mascherato parte stasera su Rai 1. Una gara di canto misteriosa con 8 grandi protagonisti nascosti da maschere è il nuovo programma musicale di casa Rai. I cantanti sono famosi, la sfida è quella di non farsi riconoscere dal pubblico che da casa e in studio segue la diretta con Milly Carlucci. Anche il pubblico in studio è mascherato: tutti coloro che hanno avuto accesso agli studi Rai Fabrizio Frizzi portano infatti sul viso una maschera. Via Twitter la sfida è quella di indovinare chi si nasconde dietro alle maschere proposte da Milly Carlucci. A decidere il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto insieme ad una giuria composta da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Il cast vanta in totale partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui 5 vittorie. 250 milioni di dischi venduti in totale ... Leggi la notizia su optimaitalia

