Il “Blitz” di DJ CIOPPI, il nuovo dub dell’Area Nord non è il solito cliché (Di venerdì 10 gennaio 2020) In esclusiva su Fanpage.it e Youmedia il nuovo video di DJ CIOPPI, "Blitz". È l'ultima grande novità che arriva dagli stradoni della periferia Nord di Secondigliano. Ritmi dub, che sembrano arrivare dagli anni '90. È un bene considerato che stanno avanzando nuovi cliché a Napoli, soprattutto tra i giovanissimi. Qui non ce n'è traccia. DJ CIOPPI è aria fresca. Leggi la notizia su fanpage

