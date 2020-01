Icardi Juventus, clamoroso: nuovo improvviso scenario, i dettagli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Icardi Juventus- Come sottolineato nelle scorse ore da alcuni organi di stampa francesi, e poi come confermato dalla stampa italiana, la Juventus non avrebbe perso le speranze nel provare l’assalto a Mauro Icardi. L’attaccante potrebbe decidere di lasciare Parigi al termine della stagione per valutare la possibilità di vestire la maglia della Juventus. Una pazza idea, difficile da concretizzarsi, ma non impossibile. Il PSG, dal canto suo, vorrebbe riscattare il giocatore, ma tutto dipendere dalla volontà del diretto interessato. Icardi Juventus, il gioco delle parti e un futuro ancora da scrivere Icardi, dal canto suo, ha sottolineato la sua felicità all’idea di proseguire il suo percorso con la maglia del PSG, tuttavia resta viva la possibilità di un nuovo assalto da parte della Juventus già in vista dei prossimi mesi. Leggi anche: Calciomercato Juventus, addio ... Leggi la notizia su juvedipendenza

