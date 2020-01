I sondaggi di Piazzapulita sull’Emilia-Romagna e sull’Italia (Di venerdì 10 gennaio 2020) I sondaggi di Index Research mostrati ieri a Piazzapulita disegnano una situazione in cui la Lega è in lieve calo rispetto alle Europee mentre il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle sono sostanzialmente stabili su percentuali comunque inferiori rispetto alle elezioni politiche del 2018. Le intenzioni di voto continuano a premiare Fratelli d’Italia mentre Forza Italia continua con il suo calo; Italia Viva di Matteo Renzi è ancora sotto la soglia del 5% e non pare destinata a schiodarsi a breve. Anche per gli altri a sinistra e al centro non ci sono movimenti particolarmente significativi e le loro percentuali sono sostanzialmente trascurabili, tanto che sarà difficile anche formare una coalizione che possa superare la soglia della prossima legge elettorale per Calenda e Bonino. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra supera il centrosinistra di sei punti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

