I “responsabili” di Forza Italia pronti a salvare il governo Conte (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ieri alcuni parlamentari hanno ritirato le loro firme dalla richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari, di fatto bloccandone la possibilità di consegnarle in Cassazione per la proclamazione della consultazioni. A quanto pare, la Lega ha cominciato ad attivarsi per trovare altri volontari per sostituirli, a dispetto dei tanti voti a favore del taglio da parte del Carroccio in Parlamento. Ma soprattutto, spiega oggi Emanuele Lauria su Repubblica, la mossa sarebbe il primo atto della costituzione di un nucleo di “responsabili” provenienti da Forza Italia che potrebbero puntellare il governo Conte: È stato, nei fatti, il debutto dei “responsabili” di Conte. Ovvero il primo atto di sostegno a un governo che teme un voto in primavera da parte di un pezzo dell’opposizione: segnatamente da parte di quella frangia di Forza Italia che ha aderito a “Voce libera”, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

