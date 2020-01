I pronostici sportivi di oggi, venerdì 10 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) I pronostici di venerdì 10 gennaio: dopo avere dato spazio nello scorso weekend alla Fa Cup, torna in campo la Premier League con l’anticipo tra Sheffield United e West Ham. Di fronte la più grande rivelazione del girone d’andata e una delle principali delusioni, anche se con il cambio di allenatore e il ritorno di David Moyes gli “Hammers” hanno vinto due partite su sue. L’anticipo di Premier League tra Sheffield United e West Ham sarà visibile ai soli abbonati in diretta su Sky Sport Football. Torna in campo anche la Ligue 1 con una partita sulla carta avvincente e che dovrebbe regalare maggiore spettacolo, quella tra il Rennes e il Marsiglia, visibile in streaming su DAZN. pronostici altri campionati Riparte la Ligue 2, con il primo turno del 2020. Nel campionato cadetto francese il Nancy pur essendo decimo in classifica ha perso solo due partite ... Leggi la notizia su ilveggente

