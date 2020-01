I personaggi di Mortal Kombat 11, spiegati da chi li ha creati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella primavera del 2019 Mortal Kombat, la serie di videogiochi picchiaduro ad alto tasso di brutalità, si è arricchita di un nuovo capitolo, l’undicesimo. In questo video scopriamo con Ed Boon, uno dei creatori della serie dalle origini, tutti i personaggi presenti nel nuovo gioco. Naturalmente alcune sono vecchie conoscenze che ritornano: come nel caso di Baraka, che – introdotto nel secondo Mortal Kombat – è uno degli idoli assoluti per i fan. Come spiega Boon, il guerriero Tarkata ha dalla sua una lunga storia ormai ultraventennale, ma nel nuovo episodio è anche oggetto di un grosso miglioramento dal punto di vista grafico. Alcuni personaggi, come Erron Black e D’vorah sono invece apparsi nell’episodio precedente e ritornano. Un personaggio nuovo, decisamente interessante, è invece Geras, un servitore di Kronika. Non può essere davvero ucciso: muore ... Leggi la notizia su wired

