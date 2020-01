I Miserabili: trailer e foto del film di Ladj Ly (Di venerdì 10 gennaio 2020) I Miserabili, in uscita il 30 gennaio 2020, è diretto da Ladj Ly ed è ispirato alle sommosse che hanno coinvolto Parigi nel 2005. La pellicola è distribuita da Lucky Red. I Miserabili di Ly ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes, il Premio Miglior Rivelazione agli European film Awards ed è attualmente candidato al Premio Oscar per la Francia come Miglior film Straniero. Citando con esperienza e consapevolezza l’omonimo romanzo di Victor Hugo, nel suo primo lungometraggio Ladj Ly dipinge in grande stile un quadro sincero e autentico delle periferie parigine e dei Miserabili del nuovo millennio: la somma di tutto ciò è un thriller dal ritmo avvincente, colmo di adrenalina che non si abbandona a facili condanne e non cade nelle trappole della faziosità o del vittimismo, dove il confine tra bene e male si può toccare con mano, mentre tutti i personaggi diventano semplici ... Leggi la notizia su nerdgate

