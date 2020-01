I Miserabili: il trailer italiano annuncia la data di uscita del film premiato a Cannes (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il trailer italiano de I Miserabili ha svelato la data di uscita in Italia del film di Ladj Ly, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2019. Il trailer italiano de I Miserabili ne ha anche svelato la data di uscita in Italia: il 30 gennaio sarà finalmente nelle nostre sale il film diretto da Ladj Ly, Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes. I Miserabili è ispirato alle rivolte avvenute in Francia nel 2005 e ha come protagonista un giovane chiamato Stéphane, interpretato da Damien Bonnard. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un'ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si ... Leggi la notizia su movieplayer

