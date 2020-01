I ‘fratelli della disabilità’ sono bimbi eccezionali e adulti forti. Nonostante i loro drammi (Di venerdì 10 gennaio 2020) È un tema poco trattato. Non sono fratelli di persone disabili. sono fratelli e sorelle della disabilità. È molto diverso. Li chiamano siblings. Fratelli e sorelle di persone con disabilità. Li conosciamo per lo più già adulti. Li conosciamo forti, sorridenti, spesso dediti all’accudimento e alla cura dei fratelli o sorelle disabili. Viceversa non li incontreremmo e non sapremmo mai di quel dolore irrisolto e spesso non affrontato che li ha condotti lontanissimo dalle proprie origini e dalla famiglia. Bambini che fin da piccolissimi sono già grandi perché devono camminare prestissimo per alleggerire il carico del passeggino e della sedia a rotelle. Bambini che sono sempre buoni, bravi e obbedienti perché imparano quella regola dei gesti: quando mamma chiama devo correre o quel fratellino o sorellina potrebbe stare male e forse anche per colpa mia. Bambini eccezionali in classe e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

