I delitti del BarLume, torna su Sky la serie ispirata ai romanzi di Malvaldi: due nuovi casi per Fusco e Tassone. E un inatteso ritorno scuote la pineta (Di venerdì 10 gennaio 2020) torna in tv con due nuovi appuntamenti a gennaio, dopo le feste natalizie, la provincia toscana raccontata da I delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino, diretti ancora una volta dalla regista Roan Johnson. Due nuovi casi per la Fusco e Tassone, ma soprattutto un inatteso ritorno che scuote la pineta: il Viviani è tornato a casa. La produzione Sky Original coprodotta con Palomar, è ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Saranno due le nuove storie: Donne con le Palle (dall’omonimo racconto di Malvaldi) in onda lunedì 13 gennaio e Ritorno a Pineta, tratto dal mondo del BarLume, lunedì 20 gennaio, entrambe alle 21.15 su Sky Cinema Uno. I due film saranno visibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile anche on demand su Sky e NOW TV, in una collezione dedicata che permette già ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

