I danni della sigaretta riguardano anche la salute mentale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le sigarette fanno male alla salute. E non solo alla salute del corpo, ma anche alla nostra mente. Recenti studi, infatti, affermano che non solo i polmoni e altri organi sono messi a dura prova dal fumo, ma anche il nostro cervello e la nostra salute mentale, con un rischio aumentato anche di soffrire di depressione. Un recente studio della Hebrew University of Jerusalem’s-Hadasssah Braun School of Public Health and Community Medicine ha deciso di analizzare quali sono i problemi a livello mentale causati dal vizio delle sigarette. Sappiamo già che il fumo fa male alla salute, aumentando il rischio di cancro ai polmoni, malattie cardiache, basso peso alla nascita, ipertensione. E la mente? Chi ha il vizio della bionda è più incline alla depressione, ha meno vitalità e fa difficoltà a inserirsi nella vita sociale. Lo studio, pubblicato su Plos One, ha coinvolto le università di ... Leggi la notizia su bigodino

Tullio7 : RT @GDF: #Palermo operazione “In alto mare”: #truffa e #frode in pubbliche forniture ai danni della Regione #Sicilia. Sequestrati 3 traghet… - recycle__bin : RT @longagnani: @CCottarelly Ricordiamo che ci sono fondati dubbi sull'utilità della medicalizzazione delle difficoltà scolastiche #DSA. Ge… - SplendorSolis00 : RT @Phaelon80: @MinutemanItaly @eurigetto Che poi se qualcuno ripassasse il ciclo della CO2 che si studia in 3° elementare, saprebbe che il… -