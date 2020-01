I cittadini si ribellano alla spietata mafia foggiana: in 20mila al corteo di Libera (Di venerdì 10 gennaio 2020) Foggia. Pian piano, a partire dalle 15, le persone si sono raccolte. Alcuni avevano bandiere colorate, altri cartelloni oppure le facce dipinte. Il clima è quello di festa anche se negli ultimi dieci giorni sono paura e terrore ad aver fatto da padroni a Foggia. La folla di circa 20mila persone si ritrova subito in viale Candelaro, luogo dell’ultimo omicidio nel capoluogo della Capitanata, dove il 2 gennaio scorso dopo le 21:30 il 52enne Roberto D’Angelo è stato freddato con alcuni colpi di pistola in volto. La mobilitazione Foggia Libera Foggia per venerdì 10 gennaio ha così avuto una gran risposta per ribadire il proprio dissenso contro tutti gli eventi criminosi con cui il 2020 si è aperto in questa terra. Quasi 400 le adesioni tra scuole, università, parrocchie, scout, sindacati e associazioni. “Ora mi auguro che tutte queste realtà – ha detto don Luigi Ciotti, fondatore ... Leggi la notizia su tpi

