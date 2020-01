I cani eroi che con il loro fiuto stanno salvando i koala dagli incendi in Australia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono diverse infatti le associazioni e gli enti che in queste settimane hanno deciso si scendere in campo mettendo a disposizione i propri cani addestrati nella ricerca di animali cercando di salvare la fauna locale ormai decimata dalle fiamme come i koala. Si tratta principalmente di cani da caccia, con fiuto molto sviluppato. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : Se ne è andata Asia, uno dei cani eroi delle unità cinofile di Langhirano (Parma) che aveva partecipato a numerose… - Bianconera67 : I cani-eroi che stanno salvando i koala dagli incendi - - gabrielegailli : I cani-eroi che stanno salvando i koala dagli incendi - -