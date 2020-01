Honda S660 - La roadster aggiorna il look al Tokyo Auto Salon (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Honda ha scelto il Tokyo Auto Salon per presentare la versione aggiornata della S660, incluso l'allestimento sportivo Modulo X. La S660 è venduta solo sul mercato giapponese ed ha caratteristiche uniche: è una roadster due posti secchi con motore centrale, ma grazie al piccolo tre cilindri turbo da 660 cc da 63 CV con cambio manuale o Automatico Cvt rientra nel segmento delle kei car, Auto con tassazione agevolata. Tinte forti e Alcantara all'interno. L'aggiornamento estetico riguarda la griglia frontale, i gruppi ottici e i montanti anteriori, che ora sono in tinta con la carrozzeria. La tavolozza delle verniciature disponibili, poi, include le nuove tinte Active Green Pearl ed Alabaster Silver, mentre, guardando agli interni, l'abitacolo è impreziosito dal volante rivestito do Alcantara e i sedili, volendo, sono riscaldabili. Dal momento che la S660 si è sempre prestata alle ... Leggi la notizia su quattroruote

