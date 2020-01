Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano perde una sfida pesante in casa contro il Graz (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo la bella e sofferta vittoria contro il Klagenfurt, Bolzano cade nell’unico match in programma del weekend per la compagine nostrana nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: i Foxes vengono infatti superati in casa dal Graz con il punteggio finale di 1-2. Sconfitta che frana la corsa dei biancorossi alla Top Five, visto che gli uomini allenati da coach Greg Ireland sono stati scavalcati dallo Znojmo proprio al quinto posto. Il Graz, invece, avvicina la zona playoff portandosi a 5 punti da Bolzano ma con due partite in più da disputare. CRONACA DELLA PARTITA I primi a muovere la retina sono i Graz99ers con Travis Oleksuk, che sblocca l’incontro a 1’30” dal giungere del primo intervallo, su assist di Amadeus Egger e Oliver Setzinger. Al 4′ del secondo periodo è ancora Setzinger, con la collaborazione di Philipp Lindner, a lanciare in porta un compagno: si ... Leggi la notizia su oasport

