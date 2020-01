“Ho mal di stomaco”, pizzaiolo morto a Bergamo nel ristorante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un pizzaiolo è morto improvvisamente in un ristorante di Bergamo dopo aver accusato un insolito dolore allo stomaco. Antonio Zuppelli lavorava in quel locale da anni e la sera del decesso era un giorno lavorativo come un altro. pizzaiolo morto nel ristorante a Bergamo Antonio Zuppelli aveva 43 anni ed era originario di Napoli. Sposato e padre di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 25, lavorava come pizzaiolo a Bergamo dal 2013. Mercoledì 8 gennaio 2020, era al lavoro, nel ristorante pizzeria “Vasinikò” in piazza Pontida, quando ha chiesto a un collega di preparargli del latte caldo. “Ho un po’ di fastidio allo stomaco” sono state le sue ultime parole prima del decesso: si è trattato probabilmente di un infarto cardiocircolatorio. Dopo aver bevuto il latte era tornato a impastare pizze e sembrava tutto a posto. Poco dopo si è recato nel retro del ristorante ... Leggi la notizia su notizie

