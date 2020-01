“Herzog incontra Gorbaciov”, il racconto emozionante di una vita (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Herzog incontra Gorbaciov" è il racconto in prima persona di un grande leader e della sua rivoluzione, e allo stesso tempo l'emozionante confessione di un uomo anziano ma ancora lucidissimo, con i suoi ricordi, i suoi rimpianti, i suoi sogni. Il documentario diretto dal regista tedesco, nei cinema italiani dal 19 al 22 gennaio, ripercorre attraverso un dialogo ironico e profondo con Gorbaciov, i filmati di repertorio, le interviste a personaggi come George Shultz e Margareth Thatcher, la storia umana e politica dell'uomo che nacque in un piccolo villaggio rurale e divenne, grazie alla sua intelligenza e alla sua visione, prima segretario del Partito comunista e poi Presidente dell'Unione sovietica.Gorbaciov fu il primo leader dell'Unione Sovietica a studiare e attuare riforme per ridare il via all'economia, a confrontarsi con i leader stranieri per promuovere una distenzione fra i ... Leggi la notizia su ilfogliettone

