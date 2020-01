Heidi Klum, il terzo marito è quello buono (Di venerdì 10 gennaio 2020) Heidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaHeidi Klum e Tom Kaulitz, luna di miele italianaIl terzo marito, per Heidi Klum, è quello buono. La modella quarantaseienne, che lo scorso agosto ha sposato il musicista Tom Kaulitz, 16 anni meno di lei e alle spalle un altro matrimonio (con Ria Sommerferld), ha detto a People: «Non sono mai stata così felice». Aggiungendo: «Prima affrontavo ogni difficoltà da sola. Solo ora sto scoprendo cosa significa davvero essere una coppia. Io e Tom ci supportiamo in tutto». Alle spalle di Heidi ci sono due matrimoni ... Leggi la notizia su vanityfair

